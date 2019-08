Mulher é encontrada morta sufocada no Miguel Badra

Atualizada às 13h56

A dona de casa Maria Elisângela Alves da Silva foi morta sufocada, na manhã desta terça-feira (13), no Miguel Badra. A suspeita é de que o autor do crime seja o marido da vítima, que está foragido. A perícia está no local dos fatos neste momento.

De acordo com a polícia, por volta das 8h30, receberam chamado de socorro na Rua Assunção do Piauí, localizada no Miguel Badra. Vizinhos escutaram a vítima pedir socorro. Contudo, quando a polícia chegou a residência, a dona de casa foi encontrada morta no chão de um dos cômodos. Segundo a polícia, a vítima morreu sufocada por um travesseiro.

Familiares da vítima disseram que o casal estava em processo de separação. Além disso, informaram que o crime aconteceu quando a dona de casa voltou para casa, após deixar as crianças da família na escola.

O autor do crime está foragido.

A perícia está no local.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e será transportado para o Piauí, terra de parentes e onde será enterrado.

O caso será registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Suzano.