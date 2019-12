Mulher é presa após agredir ex-esposo em frente a Delegacia de Suzano

Uma mulher, de 33 anos, foi presa após agredir o ex-esposo em frente a Delegacia Central de Suzano. A suspeita também foi detida por desacato a polícia. Uma faca foi apreendida na cintura da agressora. O caso foi registrado neste domingo (15).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta de 1 hora, o ex-marido da autora chegou a delegacia com a filha, de 14 anos, que é fruto do ex-relacionamento, para registrar um B.O. contra a agressora. No entanto, ele foi orientado pela polícia para passar primeiro por atendimento médico, já que tanto ele quanto a filha estavam machucados. Quando entrava no carro, estacionado em frente a delegacia, a ex-esposa chegou e começou a agredi-lo.

Policiais que estavam na delegacia entraram em ação e prenderam a mulher. Em revista pessoal, foi apreendido uma faca de cozinha na cintura dela. Em seguida a mulher começou a xingar os policiais e o ameaçá-los de morte.

Segundo o ex-esposo da autora, a filha o ligou pedindo para que a buscasse em casa. A filha disse que a mãe chegou bêbada em casa e começou a agredi-la. Foi quando o ex-marido buscou a filha e também foi agredido, antes de ir para a delegacia.