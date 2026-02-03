Mulher é presa suspeita de matar companheiro afogado em Salesópolis

Uma mulher, de 45 anos, foi presa em flagrante suspeita de matar seu companheiro afogado nesta segunda-feira (2), em Salesópolis. A prisão foi feita na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, conhecida como Mogi-Salesópolis.

De acordo com a SSP, policiais militares foram acionados para a ocorrência e, no local, encontraram um homem, de 33 anos, já sem vida em um córrego. A suspeita foi localizada e presa. Ela confessou o crime.

Foram apreendidos dois aparelhos celulares. A perícia e o Instituto Méidco Legal (IML) foram acionados, e o caso foi registrado na Delegacia de Salesópolis como homicídio. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.