Mulher impede que marido ataque cachorro e é agredida com socos em Poá

Depois de impedir que um cão fosse atacado, uma assistente administrativa, de 34 anos, foi agredida com socos pelo companheiro, de 47 anos. O fato ocorreu na Rua Eugênio Rossoni, no Jardim São José, em Poá. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.

A agressão ocorreu durante a noite desta terça-feira (21). A princípio, a polícia recebeu chamado sobre uma briga entre marido e mulher. Quando chegaram, os policiais encontraram a vítima e vizinhos. Os PMs precisaram levar o suspeito, bem como as testemunhas à Delegacia. Isto porque a mulher precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) para receber atendimento médico.

Depois de passar por atendimento, a mulher foi levada à unidade policial. No depoimento à Polícia Civil, ela disse que interveio numa ocasião de agressão a um cachorro. Isto teria causado a revolta do companheiro, que começou a agredi-la com socos na cabeça. Inclusive, o suspeito chegou causou ferimentos no pescoço da esposa, em razão de ter utilizado uma faca para ameaçá-la.

O caso foi registrado na Delegacia de Poá.