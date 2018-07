Mulher tem faca cravada na cabeça após ex-marido invadir casa e atacá-la em Itaquá

Uma mulher, de 25 anos, foi atacada e esfaqueada pelo ex-companheiro na Rua Horizonte Esperança, no Parque Dirce, em Itaquaquecetuba. A vítima foi golpeada, ao menos, cinco vezes. No último, o suspeito cravou a faca na cabeça da vítima. Ela foi socorrida com vida e está internada no Hospital Luzia de Pinho Melo. A Polícia Civil disse que o homem se entregou, porém, não ficou preso por ter saído da condição de flagrante. Um pedido de prisão foi solicitado e enviado à Justiça.

De acordo com a polícia, o suspeito invadiu a casa da ex-companheira durante a madrugada de domingo, dia 15, a esfaqueou várias vezes e fugiu. A vítima foi levada às pressas ao hospital. A Polícia Militar (PM) foi avisada sobre o crime, mas não conseguiu encontrar o suspeito. Buscas foram realizadas, inclusive na casa do pai do foragido. A procura foi encerrada e o caso foi registrado ainda na madrugada.

Durante a tarde de domingo, por volta do meio-dia, o suspeito foi à delegacia se entregar. Na ocasião, o homem prestou depoimento e entregou o celular da vítima. Ele foi liberado em seguida. Conforme os artigos 302 ou 303 do Código de Processo Penal, não havia situação flagrancial que o levasse ao cárcere naquele momento.

Ao longo da noite, a polícia voltou ao hospital. Lá, eles obtiveram dos médicos a lâmina que tinha sido cravada na cabeça da vítima, e foi retirada após cirurgia. A mãe da mulher acompanhou-os para ir à residência onde ocorreu o ataque. Peritos fotografaram marcas de sangue e recolheram o cabo de uma faca, além de outra lâmina.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado se o suspeito teria sido preso.