Mulheres são presas ao tentarem levar drogas na carne no CDP de Suzano

Três mulheres foram presas após tentarem entrar com entorpecentes em unidades prisionais do Alto Tietê. As ações aconteceram no sábado, dia 17. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, foram apreendidos 203 gramas de drogas, além de um pedaço de maconha sintética.

Por volta das 10 horas, no Centro de Detenção Provisória de Suzano, a mãe de um detento foi frustrada na tentativa de entrar na unidade com invólucros de maconha escondidos dentro de um recipiente com comida. Ao revistarem os alimentos trazidos pela visitante, de 55 anos, os servidores encontraram 34 gramas de cocaína e 60,3 de maconha escondidos dentro de pedaços de carne.

Pouco mais tarde, a irmã de um preso foi flagrada com a mesma estratégia. A suspeita, de 25 anos, trazia 105 gramas de cocaína e 3,7 gramas de maconha camuflados em um pote com comida.

Ainda no sábado, perto do meio-dia, a irmã de um recluso do CDP de Mogi das Cruzes foi barrada com maconha sintética, conhecida como K4. A visitante, de 42 anos, trazia o alucinógeno escondido dentro de seu documento.

As três mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. As direções dos CDPs enviaram comunicados para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurarem Procedimento Disciplinar Apuratório.