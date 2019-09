Operação busca três responsáveis em Poá e Suzano por golpe de R$ 14 milhões

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriram na manhã desta segunda-feira (16) sete mandados de prisão - três no Alto Tietê - e outros 17 mandados de busca e apreensão - dois na região. O alvo foi uma quadrilha especializada em golpes utilizando cartões de crédito. Os prejuízos superam R$ 14 milhões. As ações aconteceram na cidades de Guarulhos, Poá e Suzano, na Grande São Paulo, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, São Vicente e Praia Grande, no Litoral.

A operação faz parte de uma apuração desenvolvida por policiais da 6ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Facções Criminosas). O trabalho vem sendo realizado desde abril e conseguiu identificar um esquema de utilização de clonagem de cartões de crédito. O levantamento apontou que os integrantes dessa organização tiveram acesso a 21 mil dados de clientes.

As informações permitiram simular transações financeiras. Os golpistas criavam empresas fictícias onde utilizavam os cartões de crédito como se fossem clientes. Dessa maneira recebiam os valores em contas correntes. Depois desapareciam. As fraudes atingiram principalmente as empresas responsáveis por intermediar compras e vendas pela Internet. Os envolvidos respondem pelos crimes de estelionato e furto qualificado.

Suzano e Poá

No Alto Tietê, foram cinco alvos. Desses, três são mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Em Poá, foram quatro alvos, sendo dois na Vila Monteiro, um na Vila Idalina e outro no Jardim Ivonete. Dois foram presos na cidade. Já Suzano teve apenas um alvo, na Vila Amorim. Foi realizado um mandado de prisão.