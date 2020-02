Operação ‘Carnaval + Seguro 2020’ espera movimento intenso nas rodovias da região

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes lançou a Operação “Carnaval + Seguro 2020”, de 21 a 26 de fevereiro e espera movimento intenso nas estradas.

No Alto Tietê, a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) deve receber movimento intenso de descida para o litoral durante o período de Carnaval.

Com uso de drones nas rodovias e novas lanchas para passageiros nas travessias litorâneas Santos/Guarujá e Guarujá/Bertioga.

O tráfego nas rodovias paulistas deve se intensificar a partir de 21 de fevereiro, sexta-feira, devido ao Carnaval. A estimativa é de que mais de 1 milhão de veículos deixem a Grande São Paulo com destino ao interior e litoral paulista utilizando as rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Pelas travessias litorâneas, operadas pela Dersa, a expectativa é que 384.725 usuários utilizem os serviços em todo o litoral paulista, sendo 150.893 pedestres, 67.926 ciclistas, 41.694 motos e 124.211 veículos.

Nas estradas, é esperada grande movimentação pela rodovia litorânea - a SP 055, nos trechos do litoral Norte e Sul, onde mais de 533 mil veículos seguirão viagem. O maior movimento nas balsas é previsto na Travessia Santos/Guarujá, por onde devem passar quase 153 mil usuários, seguido por São Sebastião/Ilhabela, onde são esperados cerca de 80 mil usuários.

Tecnologia à disposição dos usuários

Nas rodovias, o esquema operacional especial contará com uso de drones no monitoramento de estradas. Além disso, a Central de Operação e Informação do DER realizará o monitoramento das rodovias em tempo real com as 234 câmeras, 59 painéis de orientação aos motoristas e turistas e 70 contadores. Serão disponibilizados 124 veículos de apoio, 15% a mais em relação à operação do ano anterior, 17 guinchos para veículos pesados e 122 para leves e 74 caminhonetes de inspeção.

Com relação aos recursos humanos, estarão envolvidos 600 colaboradores, 17% a mais do que em 2019.

Nas Travessias, a novidade é a operação, exclusivamente para o Carnaval, de duas lanchas de passageiros. Uma delas, com capacidade para 190 usuários, vai operar na Travessia Santos/Guarujá, e a segunda, com capacidade para 370 usuários, vai operar entre Guarujá e Bertioga. Isso garantirá mais agilidade e conforto para pedestres e ciclistas.

Todos os sistemas estarão reforçados, fruto do trabalho de recuperação de embarcações iniciado em janeiro de 2019. O Novo Programa de Reformas e Manutenções já entregou 11 embarcações, entre balsas e lanchas, ampliando a capacidade operacional nos oito serviços em todo o litoral paulista. As manutenções seguem ampliadas, sendo realizadas 24 horas por dia.

O Centro de Controle Operacional (CCO) das travessias funcionará 24 horas por dia, com a utilização de sistemas que fornecem previsões horárias da demanda de usuários e veículos, além de fazer o acompanhamento da entrada e saída de navios no canal do Porto. O CCO dispõe de 133 câmeras instaladas nas oito travessias. Serão disponibilizados aos usuários 30 novos Painéis de Mensagem Variável (PMV´s), instalados em 2019, fornecendo informações em tempo real sobre as travessias, além de mensagens educativas.