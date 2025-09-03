Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/09/2025
Polícia

Operação contra carga roubada de cigarro prende um em Mogi

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado chega a R$ 2 milhões

03 setembro 2025 - 11h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil deflagou na madrugada desta quarta-feira (03), a Operação Tracker em Mogi das Cruzes, uma ação contra roubo de carga de cigarros. Um suspeito, o principal alvo da operação, responsável pelo transbordo da carga, retirada do caminhão e repasse para receptadores, foi preso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram cumpridos 17 mandados de busca apreensão em diferentes endereços e o cumprimento de uma prisão temporária.

“Vamos analisar cuidadosamente os objetos apreendidos para podermos chegar nos receptadores”, esclareceu o delegado e especialista em ocorrências e investigações online de grande vulto, Alexandre Batalha.

O grupo criminoso rouba cargas de cigarro durante o trajeto de entrega dos produtos. Ainda segundo o delegado, o prejuízo à empresa Souza Cruz chega a R$ 2 milhões.

Desde o início das investigações, foram instaurados inquéritos policiais autônomos, com possível identificação de 10 pessoas envolvidas com o grupo criminoso. Até o momento, oito roubos foram esclarecidos. A pasta explica que esse número pode aumentar com o prosseguimento da investigação.

