Operação encontra esconderijo com dois carros-fortes, armas e drogas em Arujá

Uma operação realizada na manhã de terça-feira (09) apreendeu dois carros-fortes, armas de fogo e tijolos de drogas em Arujá. A ação foi feita por policiais civis da 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) do Deic.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação investigava uma empresa que era suspeita de atuar como fachada para atividades ligadas ao crime organizado. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel, os agentes localizaram um compartimento oculto em um veículo da empresas de transporte suspeito e um esconderijo subterrâneo.

No local, foram apreendidos tijolos de substância semelhante a haxixe, além de armas de fogo e veículos utilizados pela empresa, carros-fortes. Todo o material foi apreendido e as investigações prosseguem para identificar os envolvidos e apurar a eventual ligação da empresa com organizações criminosas.