Patrulha Maria da Penha presta apoio a vítimas de violência doméstica

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano registrou dois casos de violência doméstica nos dias 21 e 22 de maio (terça e quarta-feira). Ambas as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

No primeiro atendimento, a equipe foi chamada pela diretora de uma escola municipal após uma aluna buscar ajuda para denunciar os maus-tratos sofridos por ela e sua mãe em casa. A educadora, ao entrar em contato com a responsável e suspeitar que ela poderia estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro, informou o Conselho Tutelar e acionou a Patrulha Maria da Penha. Os agentes compareceram à residência, situada no Parque Residencial Samambaia, onde encontraram a vítima, que confirmou as agressões sofridas.

A mulher ainda expressou o desejo de prosseguir com a denúncia contra o acusado. Ela foi, então, encaminhada à DDM, juntamente com seus filhos, para registro do boletim de ocorrência. O suspeito negou as acusações e deixou a casa. Foi solicitado a ela o benefício da medida protetiva e o caso encaminhado ao Ministério Público para investigação de maus-tratos contra a menor. A família está sendo monitorada continuamente pela guarnição.

No dia seguinte, por volta das 10h30, a Patrulha Maria da Penha foi acionada para atender uma vítima de violência doméstica que estava internada no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). Os guardas compareceram à unidade, onde a vítima relatou as agressões sofridas pelo ex-companheiro e manifestou temor de que ele soubesse de sua localização atual. Ela informou que o suspeito teria tentado invadir sua residência, desferindo chutes no portão. A vítima já possuía medida protetiva e, diante do descumprimento, a DDM iria solicitar à Justiça um mandado de prisão contra o agressor. A mulher continua sendo monitorada pela equipe responsável.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou a agilidade da GCM em ambos os casos. “Nossos agentes foram acionados e, de imediato, estiveram nos locais para prestar assistência às vítimas. Estamos empenhados em reforçar nossas ações e colaborar com as autoridades competentes para assegurar que esses casos sejam tratados com a seriedade e a urgência necessárias. Continuaremos investindo em treinamento e recursos para nossa equipe, procurando garantir cada vez mais a segurança da população”, afirmou o chefe da pasta.