Patrulhamento com motos da Guarda Municipal detém procurado pela Justiça

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve, na manhã desta terça-feira (18), um homem procurado pela Justiça por homicídio. O caso aconteceu na praça João Antônio Batalha, no Shangai, e a detenção foi realizada por uma equipe das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo).

Os guardas municipais abordaram o homem por atitude suspeita. Na averiguação, foi detectado que se tratava de um procurado pela Justiça. Além do caso de homicídio, ele também já tinha passagem pela polícia por furto e roubo. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial.

“A Prefeitura vem investindo no fortalecimento da Guarda Municipal, com novos agentes e estrutura. Este trabalho busca ampliar a sensação de segurança da população, com um trabalho integrado com as polícias”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Nesta segunda-feira (17), o prefeito Marcus Melo entregou 8 novas motocicletas para a Guarda Municipal, em um investimento de R$ 228 mil. Os novos veículos são utilizados pela Romo para o patrulhamento das ruas e espaços públicos de Mogi das Cruzes.

Além disso, no final do mês de agosto, a corporação havia recebido 12 veículos modelo Spin para a Guarda Municipal, com investimento de R$ 1,160 milhão. Além disso, em julho, a corporação também recebeu uma viatura 4x4 para a Patrulha Rural. No ano passado, seis viaturas já haviam sido entregues.

A Guarda Municipal pode ser acionada pelo telefone 153.