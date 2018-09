Plantações de maconha são encontradas em propriedades no Jardim Santo Ângelo

Pelo menos, 76 pés de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (27), em duas propriedades de Mogi das Cruzes. No total, quatro pessoas foram presas - entre elas irmãos gêmeos. A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial (DP) de Jundiapeba - região aonde as ações ocorreram.

Segundo a polícia, as propriedades ficam na Estrada das Esmeraldas, no Jardim Santo Ângelo. Os policiais chegaram ao local, após denúncia revelar a prática do cultivo e venda de maconha.

O primeiro alvo dos policiais resultou na prisão de irmãos gêmeos. Neste endereço, foi encontrado dois pés de maconha plantados em vasos, além de mais 14 na área e embalagens e sacos contendo tanto o entorpecente e sementes. A princípio, os suspeitos negaram estarem vendendo. Segundo eles, as plantações seriam para cultivo e consumo próprio.

Viaturas da PM seguiram para um sítio. Lá, foram encontrados 40 pés de maconha. A plantação estava escondida sobre uma plantação de milho. Além disso, a polícia localizou mais 20 pés em vasos. Outro detalhe foi que a polícia também achou mudas em estudas, sementes e folhas da planta, em recipentes grandes, que suspeita-se que seja para processo químico de uso medicinal.