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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Polícia

PM detém integrantes de suposta quadrilha de furtos de carros em Mogi

Três casas foram alvo de busca e apreensão em Suzano

03 setembro 2026 - 11h09Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Três casas foram alvo de busca e apreensão em SuzanoTrês casas foram alvo de busca e apreensão em Suzano - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem e uma mulher foram presos, em Suzano, nesta quinta-feira (3), após um mandato de busca e apreensão, suspeitos de praticarem furtos e roubos de veículos em Mogi das Cruzes. Na residência dos integrantes da quadrilha, policiais militares encontraram equipamentos utilizados para os furtos, além de peças de veículos.

Segundo a PM, a quadrilha realizou diversos furtos entre julho e agosto deste ano, em Mogi das Cruzes. Entre os itens localizados em uma casa dos suspeitos, existiam módulos de carros, ferramentas utilizadas nos furtos e um par de placas pertencentes a um veículo furtado.

Foi realizada a detenção de duas pessoas, as quais estavam na residência onde foram localizados os objetos. Além de um veículo, Renault Duster, e placas pertencente à mulher detida.

Os indivíduos, objetos e o veículo, serão apresentados na sede da DIVECAR (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas), na Capital, para demais providências da Polícia Civil.

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