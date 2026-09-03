PM detém integrantes de suposta quadrilha de furtos de carros em Mogi

Um homem e uma mulher foram presos, em Suzano, nesta quinta-feira (3), após um mandato de busca e apreensão, suspeitos de praticarem furtos e roubos de veículos em Mogi das Cruzes. Na residência dos integrantes da quadrilha, policiais militares encontraram equipamentos utilizados para os furtos, além de peças de veículos.

Segundo a PM, a quadrilha realizou diversos furtos entre julho e agosto deste ano, em Mogi das Cruzes. Entre os itens localizados em uma casa dos suspeitos, existiam módulos de carros, ferramentas utilizadas nos furtos e um par de placas pertencentes a um veículo furtado.

Foi realizada a detenção de duas pessoas, as quais estavam na residência onde foram localizados os objetos. Além de um veículo, Renault Duster, e placas pertencente à mulher detida.

Os indivíduos, objetos e o veículo, serão apresentados na sede da DIVECAR (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas), na Capital, para demais providências da Polícia Civil.