PM e GCM prendem suspeitos de tráfico em ações distintas em Itaquá

Duas pessoas foram presas sob suspeita de vender drogas neste sábado (17), em Itaquaquecetuba. As prisões aconteceram no Jardim do Carmo e Jardim Amazonas. As ações distintas foram realizadas pela Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

A primeira prisão ocorreu no Jardim Amazonas. Os PMs passavam pela Rua Monteiro Lobato, quando suspeitaram de dois indivíduos. Na ocasião, a dupla fugiu correndo. Em seguida, os indivíduos foram abordados. Com um deles, os policiais localizaram 50 porções de maconha, 20 de cocaína e R$ 17.

Segundo a PM, o suspeito admitiu comercializar entorpecentes na região. O segundo indivíduo seria usuário de drogas, portanto, o homem foi liberado.

Segunda ação

Já a segunda ocorrência de tráfico ocorreu na Rua Ferraz de Vasconcelos, no Jardim do Carmo. A equipe bravo, da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam), flagrou um indivíduo pegando algo uma sacola na viela e a deixando embaixo de um pedaço de madeira. Ao ver a viatura, o suspeito tentou dispensar a sacola. Em seguida, o indivíduo - identificado como um adolescente, de 16 anos- admitiu que vendia drogas. Ele confessou a prática sem que fosse confrontado sobre.

Ao todo, foram apreendidos 86 pedras de crack, 20 pinos contendo cocaína, 17 porções de maconha e R$ 179.

As duas ocorrências foram apresentadas na Delegacia Central de Itaquá.