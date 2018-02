PM encontra ‘mini refinaria’ de drogas e prende suspeito de distribuição em Itaquá

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a encontrar uma espécie de ‘mini refinaria’ de drogas, em Itaquaquecetuba. O alvo da ação era uma residência, localizada na Rua Rio Pinheiros, na Vila Menezes. O fato ocorreu nesta quarta-feira (22).

Segundo a polícia, o dono desta casa foi preso em flagrante. Ele tinha 460 gramas de cocaína em estado puro. Há indícios de que este entorpecente fosse ser usado para misturar ou adulterar a droga, já que 1,1 quilo de produto branco foi encontrado. Os PMs também encontraram balança de precisão e anotações. Mas, o conteúdo dos papéis recolhidos não foi citado.

A PM também apreendeu R$ 3,1 mil. A maior parte deste dinheiro estava com a filha do suspeito, que também foi encontrada na casa. Porém, de acordo com a polícia, a mulher disse que o valor não era oriundo do tráfico de drogas.

Segundo o tenente-coronel, Anderson Caldeira Lima, a prisão e a localização das drogas é fruto de uma denúncia anônima enviada ao 35º Batalhão da Polícia Miliar Metropolitana (BPM/M). “Recebemos a denúncia e fomos até o local. A cunhada do preso acompanhou a ação. O que nós tínhamos de informação era que o local era usado para a preparação e distribuição de drogas na região”, explicou.

Na delegacia, o suspeito confirmou apenas que a droga lhe pertencia. A respeito dos demais itens, como balança de precisão, o homem falou que usava para preparar temperos culinários.

Quanto ao dinheiro localizado, a filha do acusado disse que o valor foi sacado da conta bancária da mãe. E que desconhecia a atividade ilícita que o pai praticava.

O caso foi apresentado na Delegacia Central da cidade.