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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Polícia

Dupla é presa e 80kg de drogas são apreendidas em Santa Isabel

Suspeitos usavam uma chácara em Santa Isabel para triturar e embalar entorpecentes

01 agosto 2026 - 14h41Por da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante em um laboratório de drogas instalado em uma chácara em Santa Isabel, nesta quinta-feira (30). No local, a Polícia Civil apreendeu quase 80 quilos de cocaína, além de equipamentos usados no preparo, fracionamento e na embalagem dos entorpecentes para a comercialização.

A ação foi realizada pela equipe do Núcleo de Roubo de Cargas de Guarulhos, após informações repassadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santa Maria (RS) sobre suspeitos que estariam envolvidos com o tráfico de drogas nos municípios de Guarulhos e Santa Isabel.

Os policiais montaram vigilância no km 2 da rodovia Arthur Matheus, em Santa Isabel, onde localizaram o veículo investigado ocupado pelos dois suspeitos, de 41 e 50 anos. Durante a abordagem, foram encontradas porções de maconha.

Segundo as investigações, a dupla retornava de Governador Valadares (MG), onde teria realizado a entrega de cerca de 200 quilos de maconha, e seguia para a chácara onde os entorpecentes haviam sido retirados.

No imóvel, localizado na zona rural de Santa Isabel, os agentes apreenderam balanças de precisão, prensas hidráulicas e máquinas de triturar e embalar drogas. Também foram recolhidas munições, um revólver e mais um veículo.

Ao todo, foram apreendidos 91,5 quilos de drogas no local, entre maconha, haxixe, crack e cocaína. A maior parte do material era cocaína, totalizando 79,7 quilos, além de insumos usados na mistura e no preparo dos entorpecentes. Algumas porções já estavam fracionadas e prontas para a venda.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização e apreensão de veículo e objeto no Núcleo de Roubo de Cargas de Guarulhos.