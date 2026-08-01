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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Polícia

Micro-ônibus do transporte escolar pega fogo e creche é evacuada em Itaquá

Veículo estava em conformidade com as normas exigidas para o transporte escolar

01 agosto 2026 - 15h35Por da Reportagem Local
micro-ônibus pegou fogo na Rua Ramiro Pérez Pereira, no Jardim Horto do Ipê micro-ônibus pegou fogo na Rua Ramiro Pérez Pereira, no Jardim Horto do Ipê - (Foto: Reprodução/Street View)

Um micro-ônibus utilizado no transporte escolar municipal de Itaquaquecetuba pegou fogo na tarde de sexta-feira (31), na Rua Ramiro Pérez Pereira, no Jardim Horto do Ipê. Segundo a prefeitura, o incêndio foi provocado por uma pane elétrica e levou à evacuação preventiva da Creche Subvencionada Sebastião Soares da Silva. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a administração municipal, quando o fogo começou todos os estudantes já haviam desembarcado do veículo. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e atuaram no combate às chamas.

A creche, localizada na Rua Governador Ademar Pereira de Barros, foi evacuada por estar próxima ao ônibus. A medida teve como objetivo garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais da unidade.

Após o controle do incêndio, o veículo foi removido por um guincho. A concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no município também foi acionada para avaliar a rede elétrica no local.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o micro-ônibus havia sido aprovado em inspeção veicular realizada em abril deste ano, com validade até outubro de 2026, estando em conformidade com as normas exigidas para o transporte escolar.

A administração municipal também informou que vai instaurar procedimento administrativo para apurar as causas do incêndio e adotar as medidas cabíveis.