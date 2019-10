PM prende seis após manter funcionários reféns e assaltar loja das Casas Bahia

Seis bandidos foram presos nesta quinta-feira, 10, após invadir, roubar e manter funcionários da loja das Casas Bahia reféns, no Centro de Arujá. No total, a ação resultou na apreensão de cerca de R$ 1,6 mil, celulares, além de dois veículos utilizados pelo bando.

O assalto aconteceu por volta das 18h30. Funcionários já haviam fechado o local, quando os bandidos conseguiram entrar no local. Pelo menos sete vítimas foram mantidas reféns durante o crime.

Segundo a polícia, a invasão dos bandidos foi vista por testemunhas. Viaturas da PM seguiram até o local e flagraram três ladrões fugindo em um VW Fox. Outros três tentaram escapar a pé, porém, foram capturados na Rua Major Benjamin Franco, região central. A perseguição aos bandidos do carro seguiu por mais alguns metros até acabar na Avenida Renova dos Santos.

Dentre os seis presos, um deles era procurado da Justiça. Ainda de acordo com a PM, o bando tinha a intenção de fazer uma espécie de arrastão nos produtos, principalmente eletroeletrônicos da loja. Além do VW Fox, o grupo ainda tinha um segundo veículo, que estava estacionado próximo ao local do roubo.

Os seis suspeitos presos devem ser autuados por roubo, com agravantes, como manter as vítimas reféns, além de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O caso segue em andamento no distrito da cidade.