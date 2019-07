PM prende suspeito por tráfico de drogas em quadra de escola estadual de Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito, de 23 anos, na manhã desta terça-feira (16), por tráfico de drogas na quadra de uma escola estadual, localizada no Jardim Alterópolis, em Suzano. No local, foram apreendidos 48 porções de crack, 32 de maconha, 19 de cocaína, além de R$ 74. O caso foi registrado no 2º DP de Suzano.

Por volta das 9h40, policiais militares foram averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas na quadra da escola Yolanda Bassi, situada na Rua Eziquiel Corrêa Machado, no Jardim Alterópolis. Antes de realizarem buscas pelo local, uma das equipes ficou encarregada de monitorar de longe, com binóculo, a movimentação.

Desta forma, a polícia confirmou a prática de tráfico de drogas no local, além de descobrir quem vendia e onde as drogas ficavam escondidas.

A polícia agiu. O suspeito, de 23 anos, tentou fugir, mas foi detido. De início, o suspeito negou a prática de tráfico de drogas, alegando que apenas estava passando pelo local.

Os policiais foram até o local onde o suspeito escondia as drogas e, em meio a vegetação do terreno da escola, foram apreendidos R$ 74, 48 porções de crack, 32 de maconha e 19 de cocaína.

O DS aguarda resposta da Secretaria de Educação do Estado, responsável pela escola.