Polícia Civil encontra mais de 52kg de droga em refinaria na Vila Amorim

A Polícia Civil encontrou mais de 52 quilos de drogas numa refinaria na Vila Amorim, em Suzano. Na residência, que servia para armazenar, preparar e realizar a distribuição da droga, dois homens foram presos em flagrante pelos policiais. A investigação foi liderada pelo delegado Alexandre Dias e o chefe dos investigadores Sandro.

No local foram encontradas quantidades significativas de drogas e de insumos para a fabricação de entorpecentes. De acordo com o Boletim de Ocorrência, foram encontrados 26 tijolos de maconha (24 kg), 80 unidades de cocaína já embaladas (28 kg) e uma porção de crack, além de potes e sacos plásticos com materiais para preparação de drogas.

Nos veículos dos suspeitos, foram encontradas mais 200 porções de cocaína e 100 de maconha já preparadas para a venda. Toda a droga apreendida foi encaminhada à perícia para análise laboratorial. Os homens foram levados até a Delegacia Central de Suzano onde foi decretada a prisão preventiva.