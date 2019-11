Polícia Civil prende três e localiza drogas em charrete no Jardim Ikeda

Três homens foram presos por policiais do 1° Distrito Policial (DP) de Palmeiras nesta sexta-feira, 29, no Jardim Ikeda, em Suzano. A ação teve como objetivo o combate ao comércio de drogas próximo à uma escola estadual. A investigação começou há cerca de uma semana. O total de drogas apreendidas e a quantia em dinheiro recolhida ainda não foi divulgado.

A investigação se iniciou depois de denúncias revelarem a atuação de traficantes num terreno baldio, próximo à área escolar. O local passou a ser monitorado. Informações apuradas pela polícia indicaram que um possível carregamento de drogas chegaria para suprir a demanda do fim de semana.

Diante do que foi obtido na investigação, os policiais prepararam a ofensiva contra o crime organizado. Três homens foram presos no local. Dois dos presos têm passagens na Justiça por tráfico de drogas. Ambos estavam em liberdade condicional.

O encontro das drogas se deu em diferentes pontos, segundo a polícia. A maior parte era escondida numa charrete, e o restante em um saco plástico. Ainda de acordo com a polícia, as porções de cocaína apreendidas continham a foto do famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, morto em dezembro de 1993, quando forças policiais da Colômbia tentaram capturá-lo.

Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda não havia sido finalizado.