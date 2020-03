Polícia diz que, oficialmente, Isaías Pró-Moradia não estava sendo ameaçado

A morte do presidente do Diretório do PSDB de Suzano, Isaías Martins da Silva, o Isaías Pró-Moradia, deixou à tona uma série de questionamentos: quem o matou e o por quê. A principal linha de investigação é a de execução. Até o momento, ninguém foi preso.

Isaías Pró-Moradia foi atingido por mais de três vezes. A hipótese é que os atiradores já o esperavam sair. O veículo da vítima não tinha marcas de perfuração na parte exterior, como vidro ou lataria. Mas, as marcas de sangue eram vistas na porta.

Investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes tentam traçar a rota usada pelos atiradores. Imagens de monitoramento estão sendo procuradas, em busca de algum ângulo no qual mostra a chegada ou fuga dos assassinos.

O DS apurou que, por enquanto, a polícia trata o caso como execução. A ideia é determinar se o assassinato pode ter alguma relação à política, dívidas ou desavença. Oficialmente, a vítima não havia relatado nenhum tipo de ameaça.

Entenda o caso