Polícia encontra 23 tijolos de maconha em haras em Suzano

Um haras, localizado no Distrito de Palmeiras, em Suzano, pode ter sido base para uma das maiores quantidades de entorpecentes armazenadas no Alto Tietê. Trata-se de mais de 10 toneladas de maconha.

O local foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Poá, durante esta sexta-feira, 20. Na oportunidade, mais de 20 tijolos de maconha foram localizados e duas pessoas presas.

Segundo a investigação, o haras fica numa localidade em que há outras propriedades semelhantes. Informações davam conta de que um desses imóveis era utilizado para receber e armazenar drogas em altíssimas quantidades. E que parte dessa droga era vendida no município poaense.

Investigadores da DP de Poá foram até à região, e encontraram o portão do haras aberto. Ao entrarem, um indivíduo foi detido. Na ocasião, o suspeito contou estar aguardando o sócio, mas não quis falar sobre a atuação de ambos. Além disso, ele demonstrou nervosismo.

Um funcionário chegou a ser detido, mas foi liberado. O dono do haras, porém, afirmou que todos objetos armazenados pertenciam ao filho, que chegou instantes depois e confirmou a versão.

De acordo com a polícia, o suspeito deu detalhes específicos sobre o espaço ser usado pelo crime organizado. Segundo ele, integrantes de uma facção criminosa pagariam-os uma porcentagem da venda das drogas sob a condição de poderem guardar toneladas de maconha no local. Disse, ainda, que esta semana cerca de 6 toneladas de maconha chegaram, e que a droga teria sido negociada por criminosos que operam no Paraguai.

Ainda segundo a investigação, os suspeitos contaram que, nas últimas semanas, a quantidade de drogas armazenada chegou em mais de 10 toneladas de maconha.

O caso deve seguir sob investigação. Novas ofensivas deverão ser realizadas nos próximos dias.