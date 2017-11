Polícia investiga execução de desconhecido em estrada no Parque Santa Rosa

O corpo de um homem - ainda não identificado - foi encontrado numa estrada no Parque Santa Rosa, em Suzano. Ele tinha duas marcas de tiros na altura da nuca. A Polícia Civil informou ontem que busca informações para tentar identificar a vítima.

A localização do cadáver ocorreu na segunda-feira (20), na Estrada Marcos Barbosa. O crime foi descoberto, depois de uma denúncia. A informação preliminar dava conta de que a vítima estava caída próximo ao Rodoanel Mário Covas (SP-21).

A polícia foi enviada ao local. Na chegada, os policiais encontraram uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que também tinha sido acionada para socorrer a vítima. Porém, o homem encontrado não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele tinha duas perfurações na nuca. A suspeita é que elas tenham sido provocadas por disparos de arma de fogo.

De acordo com a polícia, os indícios apontavam para uma cena de execução. A perícia foi avisada, bem como o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. No registro do caso, os policiais frisam que a via na qual o corpo da vítima foi encontrado não tem câmeras de monitoramento, uma vez que se trata de uma região rural e pouco habitada.

Ainda segundo o boletim, a polícia foi até a chácara mais próxima, mas os moradores não viram nada de anormal, ou algum barulho de disparos. A polícia também informou que a vítima vestia camiseta preta, shorts estampado, na cor cinza. E que tinha três tatuagens, sendo duas nas pernas e uma no pulso. Os desenhos são de um palhaço, um anjo e o nome de uma mulher.

Até o fechamento desta publicação, a identidade da vítima não havia sido descoberta.

O caso será investigado pela delegacia especializada em mortes violentas.