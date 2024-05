Polícia Militar apreende mais de 200 porções de drogas em Suzano

A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 200 porções de drogas em Suzano. A ação ocorreu na tarde da última segunda-feira (27). Policiais da Força Tática do 32º Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria comercializando entorpecentes em um terreno situado na Rua Maria Helena dos Santos, no Jardim Planalto.

De acordo com a PM, dois suspeitos foram abordados: um jovem de 26 anos, infrator identificado na denúncia, e um homem de 47 anos. Com o primeiro, os agentes encontraram um celular e algumas moedas. Já com o segundo, os agentes encontraram uma porção de maconha. Aos policiais, o homem disse que havia acabado de adquirir a droga com o jovem de 26 anos.

Ainda segundo a PM, o jovem indicou aos policiais o esconderijo dos demais entorpecentes e o dinheiro que conseguiu com as vendas. No total, os policiais apreenderam 221 porções de drogas entre cocaína, crack, skank e maconha, além de R$ 314,00 em cédulas.

Os entorpecentes, o dinheiro e o celular do suspeito foram apreendidos. Segundo a polícia, os dois homens foram ouvidos e liberados.