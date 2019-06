Polícia Militar captura adolescente suspeito de roubo na Fazenda Viaduto

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais militares (PMs) nesta sexta-feira, 14, na Estrada Matsuzaki, em Suzano. De acordo com os cabos Ferri e Dezordi, o suspeito estava em um carro roubado.

Os policiais seguiram à região, depois que uma denúncia anônima deu detalhes sobre um indivíduo suspeito no interior de um veículo.

Assim que chegaram, os agentes perceberam que o suspeito teria acionado o alarme do carro. Em seguida, ele foi abordado.

Os PMs não encontraram nenhum item ilícito, mas confirmaram que o carro tinha sido roubado durante a madrugada em Poá. A respeito do fato, o adolescente se negou a dizer qual seria a finalidade do carro, por exemplo se iria abandoná-lo ou levá-lo até um desmanche clandestino.

Na delegacia, as vítimas do roubo reconheceram o suspeito como sendo um dos autores. O caso foi registrado no distrito central como ato infracional de roubo. A Polícia Civil não divulgou se o adolescente tinha passagens na Justiça por outros crimes.