Polícia Militar estoura desmanche de vans e detém quatro homens em Ferraz

Policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) estouraram um desmanche clandestino de vans, na terça-feira à tarde, 21, em Ferraz de Vasconcelos. O local funcionava num galpão localizado no bairro Cidade Kemel. De acordo com os policiais, quatro homens foram presos por envolvimento no crime.

O desmanche clandestino funcionava na Rua Benedito Silvino Leite. Policiais chegaram ao local após o sinal do rastreador de uma van roubada, durante a manhã, em Guarulhos, emitir um último aviso sobre a localização. Na ocasião do roubo, um motorista e outro amigo foram mantidos reféns por duas horas. Eles foram libertados na Avenida Jacu Pêssego, na Capital.

Três dos detidos afirmarem terem sido contratados para desmanchar a van. Disseram ainda que ganhariam cerca de R$ 300. O quarto homem capturado alegou ter sido chamado para transportar as peças.

Segundo a polícia, dentro do galpão, haviam ferramentas usadas para desmontar veículos, como maçarico, entre outros, além de um dispositivo conhecido como 'capetinha', para bloquear rastreamento.

Além disso, uma placa de um carro roubado foi encontrada no local. A polícia suspeita que o desmanche também era usado para desmontar veículos de passeio.

O grupo foi autuado em flagrante. O galpão foi analisado pela Polícia Científica.