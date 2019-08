Polícia Militar prende suspeito por receptação no Boa Vista em Suzano

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, 21, um homem sob suspeita de receptação. Ele foi flagrado dirigindo um veículo furtado, na Rua Raul de Carvalho Novaes, no Boa Vista, em Suzano. A ação foi realizada por policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão.

De acordo com a PM, a abordagem foi motivada devido as placas não serem regulamentadas pela atual legislação. Os policiais verificaram dados do veículo, mas, até então, a informação era a de que o veículo não tinha nenhuma queixa de crime.

Contudo, o chassi do veículo foi verificado e houve a surpresa: o carro tinha sido furtado dia 17 de abril. A PM ainda chegou a fazer uma busca no endereço, na Capital, em que a placa estava cadastrada. Lá, foi descoberto um outro veículo, mas o proprietário não estava.

Ainde segundo a polícia, o suspeito foi preso em flagrante por receptação. Ele ficou na carceragem do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.