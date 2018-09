Policial é suspeito de agredir ex-namorada com coronhadas no Parque Max Feffer

Um policial militar é suspeito de agredir com coronhadas a ex-namorada. O ataque ocorreu no Parque Max Feffer, em Suzano. As agressões aconteceram no começo da semana, mas, as informações foram divulgadas esta quarta-feira pela Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A investigação busca saber quais motivos levaram ao ataque. O Boletim de Ocorrência (B.O.) só descreve que as agressões aconteceram dentro do parque. E que a vítima conseguiu ir para a casa da mãe, mesmo ensanguentada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a socorreu à Santa Casa de Suzano.

A notícia sobre o ataque chegou ao conhecimento dos oficiais do policial. Viaturas da Polícia Militar foram enviadas à unidade hospitalar suzanense. A intenção era a de prendê-lo, no entanto, a ação não surtiu efeito devido ao fato dele não ter sido encontrado no momento.

A reportagem apurou que a vítima precisou ter a cabeça enfaixada, em razão dos ferimentos causados. Marcas de sangue também eram vistas nas roupas da técnica de enfermagem. Há suspeitas de que os ferimentos foram causados por coronhadas.

No boletim, a polícia cita que o PM comunicou o ato aos oficiais. Disse também que se entregaria. Ele se apresentou na Delegacia Central de Itaquaquecetuba, após algumas horas, o que o livrou do flagrante. Um advogado acompanhou o depoimento.

Investigação

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Isso porque o ataque a vítima ocorreu na região suzanense. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado mais informações quanto ao caso.