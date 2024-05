Policial morre em acidente de trânsito em Mogi

Um policial militar, de 44 anos, morreu no início da madrugada desta sexta-feira (24), em um acidente de trânsito, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no bairro Vila Lavínia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima pilotava uma moto, mas perdeu o controle e colidiu com um outro automóvel. O motorista prestou esclarecimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para embriaguez.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de um veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

O Batalhão de Polícia de Mogi das Cruzes lamentou, em seu Instagram, a morte do policial. "O Cabo PM Alex Aparecido de Assis Rosa, do CPA/M-12, será lembrado não apenas como um dedicado policial, mas também como um exemplo de bravura e comprometimento com o serviço público", disse a nota.