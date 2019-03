Raio cai em casa e mata três pessoas da mesma família em Arujá

Três pessoas da mesma família morreram após a queda de um raio no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá, durante a tarde desta quarta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são duas crianças e um adulto, com idades entre 9 e 40 anos.

Os bombeiros foram chamados, por volta das 15h08, depois que uma descarga elétrica atingiu uma residência, localizada na Rua Vinte e Três A. A princípio, o raio teria causado um incêndio no imóvel.

Quando os bombeiros chegaram ao endereço, a cena era desoladora; os corpos de três vítimas. Por enquanto, não há confirmação se o raio atingiu diretamente a família, ou se o incêndio teria sido o responsável pelas mortes.

A Polícia Científica deve ir ao local. O objetivo será o de dar início aos trabalhos de investigação, a qual confirmará as causas da morte das crianças e do adulto.

Os bombeiros ainda não revelaram o nome das três vítimas, tampouco se o homem morto seria o pai das crianças.

À reportagem, a polícia disse que o caso ainda não foi registrado.