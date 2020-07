Romu de Suzano surpreende traficante no Maria Helena e apreende mais de 300 porções de drogas

Um traficante foi preso por guardas civis municipais (GCMs), da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na Rua Albert Fink, no Parque Maria Helena, em Suzano, durante a noite desta quarta-feira, 1º.

Agentes municipais, que patrulhavam pela região, decidiram verificar um local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Por lá, os guardas surpreenderam um grupo de pessoas. Dentre elas um estava carregando uma pochete.

De acordo com os agentes da Romu, o suspeito carregava consigo 145 papelotes de maconha, 109 de crack, 51 frascos de lança perfume, 50 porções de cocaína e R$ 29.

O suspeito flagrado com as drogas, então, confessou ser o responsável pela venda de drogas no local. Ele, porém, não revelou para quem trabalhava.

Ainda segundo a GCM, o homem preso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia Central.