Romu descobre casa usada para preparo e armazenamento de drogas na Vila Maluf

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), apreendeu na noite da última segunda-feira (03/11) 1,11 quilo de entorpecentes, uma planta de cannabis e prendeu um homem por tráfico de drogas em uma residência na rua Albert Fink, no bairro Vila Maluf.

A ação, realizada por volta das 23h50, ocorreu após a equipe identificar indícios de atividade ilícita durante patrulhamento preventivo na região. Este é o segundo caso semelhante atendido pela Romu em menos de uma semana.

O flagrante teve início quando os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles manipulava uma embalagem semelhante à utilizada para acondicionar maconha. A equipe realizou a abordagem, mas constatou que o conteúdo se tratava apenas de chá de camomila. Durante a verificação, um dos abordados informou espontaneamente estar em liberdade assistida, respondendo a processo por tráfico, e que seus documentos pessoais estavam em sua residência nas proximidades.

Ao acompanharem o suspeito até o imóvel, os guardas civis notaram o portão aberto e visualizaram, logo na entrada, um pé de cannabis e um pacote contendo diversas embalagens plásticas, normalmente utilizadas para fracionar entorpecentes. O forte odor característico de maconha chamou a atenção da equipe, que questionou o morador sobre a origem do cheiro. O indivíduo admitiu ser proprietário da planta e revelou que armazenava dentro de dois canos de PVC uma mistura de maconha com mel, preparada para venda. Ele ainda confessou que havia mais drogas dentro da casa.

Com a autorização do morador, os agentes realizaram uma busca domiciliar. No interior do imóvel foram encontrados 1,1 quilo de maconha prensada, 7,48 gramas de crack e uma planta de maconha em cultivo, além de materiais utilizados para embalar e preparar as substâncias para a comercialização. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Central, onde permaneceu detido pelo crime de tráfico de entorpecentes. O segundo indivíduo, que acompanhava o suspeito no momento da abordagem, foi liberado após ser identificado apenas como testemunha.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação da corporação. “O trabalho da Romu mostra como o patrulhamento constante e atento pode resultar em flagrantes significativos, retirando drogas de circulação e garantindo mais tranquilidade para os bairros. A população pode confiar que nossas equipes estão comprometidas em proteger Suzano com eficiência e responsabilidade”, afirmou.

‘Casa bomba’

Este é o segundo caso semelhante atendido pela Romu em menos de uma semana. Na última quarta-feira (29/10), o grupamento localizou mais de cinco quilos de drogas em uma residência utilizada como “casa bomba” na rua Dr. Osvaldo Pansardi, nas Chácaras Méa, e resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico.

A ação resultou na apreensão de 1.586 porções de cocaína (2,7 quilos), 1.770 porções de crack (1,23 quilos) e 686 porções de maconha (1,93 quilos), totalizando 5,86 quilos de entorpecentes. Além disso, foram recolhidos seis aparelhos celulares, R$ 1.406 e um caderno de contabilidade que continha anotações de movimentação financeira estimada em cerca de R$ 40 mil mensais. Este caso também foi encaminhado à DP Central.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.