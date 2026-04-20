Homem é preso com 121,5 gramas de drogas em Mogi

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (20), por tráfico de drogas no bairro Cezar de Souza, em Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidas 24 porções de cocaína, 17 porções de maconha e 40 porções de crack, totalizando 121,5 gramas. Também foi encontrada a quantia de R$ 20 em notas e moedas.

Segundo a polícia, os agentes começaram a suspeitar do indivíduo pois, ao notar a presença da viatura em patrulhamento, ele tentou mudar repentinamente de direção. Foi realizada a abordagem e, antes mesmo da busca pessoal, o homem admitiu espontaneamente que carregava uma sacola com drogas no bolso da blusa.

Na revista, os policiais localizaram uma sacola preta contendo entorpecentes já fracionados e prontos para a comercialização. O homem também confessou que adquiriu as drogas para revendê-las.

Ele recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. As drogas e o dinheiro foram apreendidos.