Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado na Mogi-Salesópolis

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado nas proximidades da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, conhecida como Mogi-Salesópolis, por volta das 17h desta segunda-feira (20), em Biritiba Mirim. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está investigando as causas da morte e a pessoa ainda não foi identificada.

A secretaria informou ainda que policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram o corpo. Foram solicitados exames periciais ao IML e o caso, registrado como morte suspeita na Delegacia Sede do município.