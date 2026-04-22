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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Polícia

Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado na Mogi-Salesópolis

Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Sede de Biritiba-Mirim

22 abril 2026 - 10h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram o corpoPoliciais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram o corpo - (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado nas proximidades da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, conhecida como Mogi-Salesópolis, por volta das 17h desta segunda-feira (20), em Biritiba Mirim. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está investigando as causas da morte e a pessoa ainda não foi identificada.

A secretaria informou ainda que policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram o corpo. Foram solicitados exames periciais ao IML e o caso, registrado como morte suspeita na Delegacia Sede do município.