Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 01 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Acidente

Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 15 feridos em Santa Isabel

Segundo a SSP, o motorista do ônibus, de 71 anos, foi a vítima fatal

01 julho 2026 - 12h09Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 15 feridos em Santa IsabelAcidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 15 feridos em Santa Isabel - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou, na madrugada desta quarta-feira (1º), um morto e cerca de 15 feridos no km 185,5 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel (SP). O motorista do ônibus, de 71 anos, foi a vítima fatal. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais rodoviários federais foram acionados para atender a ocorrência. No local, apuraram que um coletivo que transportava cerca de 20 passageiros, colidiu na traseira de um caminhão que seguia pela via.

O motorista do caminhão, de 39 anos, não se feriu e passou pelo teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Santa Isabel como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do acidente.

O DS entrou em contato com a RioSP, concessionária responsável pela via, mas ainda não recebeu retorno.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão roubado bate em poste durante fuga da polícia em Suzano; Motorista mantido refém é solto
Polícia

Caminhão roubado bate em poste durante fuga da polícia em Suzano; Motorista mantido refém é solto

Polícia Militar apreende 19 eletrodomésticos e quase 1kg de drogas em Poá
Polícia

Polícia Militar apreende 19 eletrodomésticos e quase 1kg de drogas em Poá

8 pessoas são presas em ferro velho de Ferraz com quase 4 toneladas de fios de cobre
Polícia

8 pessoas são presas em ferro velho de Ferraz com quase 4 toneladas de fios de cobre

Furtos de fios e uso de entorpecentes à luz do dia são pautas de reunião do Conseg
Polícia

Furtos de fios e uso de entorpecentes à luz do dia são pautas de reunião do Conseg

'Operação Copa Segura' reforça fiscalização e segurança no Jardim Colorado
Polícia

'Operação Copa Segura' reforça fiscalização e segurança no Jardim Colorado

Governador demite investigador condenado por extorquir comerciante em Suzano
Polícia

Governador demite investigador condenado por extorquir comerciante em Suzano