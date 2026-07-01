Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 15 feridos em Santa Isabel

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou, na madrugada desta quarta-feira (1º), um morto e cerca de 15 feridos no km 185,5 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel (SP). O motorista do ônibus, de 71 anos, foi a vítima fatal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais rodoviários federais foram acionados para atender a ocorrência. No local, apuraram que um coletivo que transportava cerca de 20 passageiros, colidiu na traseira de um caminhão que seguia pela via.

O motorista do caminhão, de 39 anos, não se feriu e passou pelo teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Santa Isabel como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do acidente.

O DS entrou em contato com a RioSP, concessionária responsável pela via, mas ainda não recebeu retorno.