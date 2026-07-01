Caminhão roubado bate em poste durante fuga da polícia em Suzano; Motorista mantido refém é solto

Um caminhão roubado bateu em um poste, na noite desta terça-feira (30), após o motorista tentar fugir da polícia no Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Polícia, ninguém ficou ferido, mas houve danos em veículos estacionados na via. O caso aconteceu durante uma Operação Policial.

O veículo foi identificado por policiais rodoviários na Rodovia Ayrton Senna (SP-070). Os agentes perceberam que o caminhão tinha as mesmas características de um veículo roubado minutos antes na Marginal Tietê. Ao receber ordem de parada, o criminoso fugiu, dando início a um acompanhamento pelo km 26 da rodovia, que seguiu até o perímetro urbano de Itaquaquecetuba e Suzano. Com o cerco realizado pelo Policiamento Rodoviário, Helicóptero Águia e pelo 32º BPM/M, o condutor perdeu o controle do caminhão, colidiu contra um poste e fugiu a pé, junto de outro suspeito.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da perseguição em Suzano. No vídeo, é possível ver o caminhão arrastando um carro vermelho, que estava estacionado na rua, por alguns metros. Um dos suspeitos foi detido, mas o outro conseguiu fugir. O homem foi levado até a delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Enquanto as equipes preservavam o local, o motorista original do caminhão, que havia sido mantido em poder dos criminosos durante o roubo, foi libertado pelos demais criminosos na Rodovia Ayrton Senna, altura do km 29, e conseguiu chegar à Base Operacional para relatar os fatos. A vítima informou que foi rendida por criminosos armados, retirada do caminhão e mantida sob restrição de liberdade enquanto o veículo era levado.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Suzano. O caminhão roubado foi recuperado e restituído ao representante da empresa proprietária após a realização da perícia.