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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Polícia

Secretário de Segurança do Estado oficializa atendimento 24h da DDM de Mogi

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi passa a funcionar 24 horas, ampliando o atendimento e a proteção para as mulheres vítimas de violência

17 setembro 2026 - 18h39Por de Mogi
Foi oficializado, na tarde desta quinta-feira (17), o atendimento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes.Foi oficializado, na tarde desta quinta-feira (17), o atendimento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes. - (Foto: Divulgação/PMMC)

O secretário estadual de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes se transformasse 24 horas. "A participação da Prefeitura e da prefeita Mara Bertaiolli foi fundamental para a ampliação do atendimento, que passa a ser 24 horas, com a disponibilização da nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher", disse o secretário.

Ao lado da prefeita Mara Bertaiolli, o secretário esteve no evento que oficializou o atendimento 24 horas da DDM de Mogi. O funcionamento ininterrupto da unidade era um compromisso da administração municipal para o fortalecimento das ações de proteção e atendimento às mulheres vítimas de violência, além de marcar mais uma conquista para a cidade no mês do aniversário de 466 anos do município.

A oficialização do serviço ocorreu durante visita técnica da prefeita Mara Bertaiolli e do vice-prefeito Téo Cusatis à Delegacia de Defesa da Mulher, ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, da secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Adriana Liporoni, do delegado-geral de Polícia, Artur José Dian.

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