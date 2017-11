Setor de Homicídios de Mogi tenta identificar idoso encontrado morto em estrada

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes tenta identificar o idoso encontrado morto no final da Estrada Portão do Ronda, na divisa entre Mogi e Suzano. A hipótese inicial é de que o corpo tenha sido desovado na estrada. A polícia pede ajuda à população, uma vez que a vítima está sem identificação no Instituto Médico Legal (IML) mogiano.

O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22). Inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM). Denúncias davam conta de que havia um idoso, de aproximadamente 55 a 60 anos, caído em meio a entulhos. Os PMs logo confirmaram as informações. A perícia e a delegacia especializada em mortes violentas também foram deslocadas ao local.

Depois dos trâmites iniciais para poder dar andamento às investigações, o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao IML de Mogi. Um exame necroscópico foi realizado. Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas ou informações para poder identificar o desconhecido.

Lesões

Por telefone, um policial disse que a vítima tinha dois graves traumatismos no crâniano e rosto. A hipótese inicial levantada é de que o idoso tenha sido agredido. E que a região foi escolhida de modo premeditado para a desova, em razão de não haver grande circulação de carros ou pessoas.

O caso segue sob investigação.