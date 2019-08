Suspeito de matar ex-esposa sufocada no Miguel Badra é preso no interior de SP Homem foi encontrado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo

Por Marcus Pontes - de Suzano 15 AGO 2019 - 09h23

Mulher foi morta por sufocamento com almofada Foto: Hélio Torchi/Divulgação O principal suspeito de matar a dona de casa Maria Elisângela Alves da Silva, na última terça-feira, 13, no Miguel Badra, em Suzano, foi preso em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes foi quem realizou a prisão. O delegado José Rubens Ângelo deve apresentar à tarde, durante coletiva à imprensa, os detalhes sobre a prisão e a real motivação para o assassinato. A principal hipótese é a de que o suspeito, que é ex-marido da vítima, a matou por não aceitar a separação. Eles estavam separados há poucos meses. Entenda o caso Maria foi morta por sufocamento. Para o crime, o suspeito utilizou uma almofada. O corpo da dona de casa foi encontrado por vizinhos. Testemunhas afirmam terem ouvido pedidos de socorro antes dela ser assassinada. O crime aconteceu quando a vítima voltava para casa, após deixar os filhos na escola.

Leia Também