Suspeito de roubar e manter motorista refém é baleado e morto; comparsas são presos

A Polícia Militar resgatou um motorista refém e prendeu duas pessoas, de 21 e 27 anos, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), próximo à Estação Suzano, durante a noite de quinta-feira, 28. Um terceiro suspeito foi baleado e morto.

O grupo era procurado após denúncia de um roubo seguido de sequestro relâmpago. As buscas foram iniciadas e o carro roubado foi encontrado próximo ao Viaduto Leon Feffer.

Policiais conseguiram alcançar o veículo. Em determinado ponto da via, um dos bandidos ainda colocou o corpo para fora dizendo que tratava-se de um roubo. A perseguição não durou muito tempo, uma vez que os policiais conseguiram fechar a pista e impedir a fuga.

Em seguida, fora da viatura, um policial viu o momento que um dos ocupantes do carro apontou uma arma em sua direção. Foi então que disparou quatro vezes. Três dos disparos atingiram o suspeito armado, que estava com um revólver calibre 38. Os comparsas do suspeito baleado se entregaram. De acordo com a Polícia Civil, o homem baleado foi socorrido à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ao ser resgatado, o motorista refém disse que o grupo exigia as senhas dos seus cartões. O depoimento da vítima dado à Polícia Civil diz ainda que, apesar de tentarem, os suspeitos não conseguiram sacar nenhuma quantia em dinheiro.

Devido ao fato de ter ocorrido a morte de um suspeito, a arma do policial e a do suspeito foram apreendidas. A dupla presa irá responder pelos crimes de roubo, com o agravante de envolver mais de duas pessoas e manter vítima refém sob ameaça e extorsão.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) vai analisar a ocorrência, já que houve uma morte.