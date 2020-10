Suspeito de roubo é baleado em confronto com guardas municipais em Itaquá

Um homem, suspeito de roubo, foi baleado após trocar tiros com guardas municipais na tarde do último domingo (4), na Estrada de Bonsucesso, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquá, a Equipe Bravo de Canil realizava patrulhamento, quando os agentes deram de cara com um assalto em andamento. O suspeito, junto com seu parceiro, estava com a posse da arma revistando uma vítima.

Ao receber voz de parada, o homem começou a atirar contra os guardas, que revidaram, acertando três tiros no suspeito.

Ele tentou fugir para uma região de mata, mas acabou sendo capturado pelos GCMs. O comparsa conseguiu fugir com a moto roubada.

O suspeito foi levado para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, e passou por cirurgia. Ele está escoltado e, assim que receber alta, será levado para a delegacia.