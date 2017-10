Suspeito de sequestro a van escolar é preso; polícia identifica segundo bandido

A Polícia Civil identificou e têm pistas do segundo suspeito de participar do roubo seguido de sequestro da van escolar com alunos dentro, na quinta-feira (26), no Miguel Badra, em Suzano. A expectativa é que a prisão do foragido ocorra ainda nesta sexta-feira (27), podendo a ação ser adiada. De acordo com o delegado do 2º Distrito Policial, Cleverson Omena, o primeiro autor do crime foi preso. Ele foi identificado pelo garoto, de 10 anos, que foi levado após o abandono do veículo escolar.

O delegado disse que a investigação iniciada após o crime conseguiu concluir a identidade e paradeiro do primeiro suspeito. As polícias Civil e Militar tinham conhecimento de que o carro encontrado, próximo a cena do crime, não era roubado ou furtado, portanto, o veículo estava registrado no nome de uma pessoa que reside no bairro.

“Descobrimos que o dono do carro teria emprestado para este rapaz. Fizemos campana e o detivemos logo depois. Encontramos a roupa usada no crime, principalmente há indícios contundentes de que seja ele, pois, a vestimenta está suja com lama”, explicou.

Omena contou também que o suspeito alegou inocência. Mas, as versões apresentadas foram confrontadas e negadas pela Polícia. Isto porque as vítimas o reconheceram, inclusive pela voz. “O garotinho o reconheceu. O indiciamos em flagrante, pois saímos no encalço do suspeito, logo após a prática criminosa”.

Em relação ao segundo suspeito, o delegado foi enfático em dizer que o foragido foi identificado, bem como há informações do paradeiro. A Polícia deve continuar nesta sexta a realizar diligências pela região para capturá-lo.

“Tanto o detido, quanto o foragido, irão responder pelos crimes de roubo consumado e sequestro consumado. Esperamos que o pegamos ainda hoje (sexta), mas há probabilidades de que ele fuja, então, acreditamos que até os próximos dias poderemos dar uma notícia satisfatória com a prisão deste suspeito”, conclui Omena.

Entenda o caso

Bandidos armados roubaram uma van escolar com alunos dentro nesta quinta-feira (26), na Avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no Miguel Badra, em Suzano. Cinco crianças, com idades entre 5 e 10 anos, foram deixadas logo após o crime, na Estrada do Preju, na divisa da cidade suzanense com Itaquaquecetuba. Ninguém ficou ferido.

O roubo ocorreu às 6h40. De acordo com o motorista da van, os bandidos estavam parados na esquina. Ao vê-lo, os suspeitos entraram na frente do veículo. Um assaltante assumiu a direção, enquanto outro ficou ameaçando as vítimas. "Primeiro, ele mandou que eu fosse para a parte de trás. Não olhamos para o rosto. Eles foram até à Estrada do Preju. Lá, eles abandonaram eu e minha esposa".

Os PMs iniciaram rondas na região. A van escolar foi encontrada rapidamente. Apenas uma criança não estava no veículo. Segundo a Polícia, as buscas continuaram, até que, os policiais viram um carro parado próximo a uma mata, e o menino preso dentro do veículo.