Suspeito é preso após matar idoso de 60 anos em Suzano

Um suspeito foi preso pela polícia após matar um idoso, de 60 anos, em Suzano. A vítima foi agredida nas regiões da cabeça, tórax e abdômen. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.

Caso

No início da manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil foi comunicada sobre a morte do idoso, que deu entrada na Santa Casa no domingo (13) depois de ser agredido por um suspeito na Rua Domingos Pazini, localizada na Estância Angelina.

Ao começarem a investigação, a polícia descobriu uma testemunha presencial da agressão, que levou a morte do idoso. A testemunha indicou o suspeito a polícia.

Após buscas, junto com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi detido. Questionado sobre os fatos, o suspeito disse que, a última vez em que viu o idoso, a vítima caiu de um barranco enquanto carregava água. O suspeito negou qualquer tipo de agressão.

Na delegacia o suspeito manteve o depoimento dito aos policiais. No entanto, a testemunha relatou que conhecia a vítima há 6 anos e que teria sido agredido pelo autor do crime com socos na barriga, no tórax e na cabeça. Além disso, disse que o suspeito, que conhece há apenas três meses, agride a esposa.

A esposa do suspeito também foi levada a delegacia para dar depoimento. Ela falou que o marido, juntos há 10 anos, chegou em casa falando que o idoso estava se debatendo no local dos fatos. Contudo, afirmou que já foi agredida pelo suspeito milhares de vezes e, que na última quinta-feira (10), viu a vítima com o braço roxo e o marido disse que teria o mordido, mas sem saber o motivo.