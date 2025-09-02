Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito é preso por receptação após perseguição policial em Itaquá

Veículo com queixa de furto foi devolvido à vítima

02 setembro 2025 - 12h00Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso neste domingo (31) por receptação, em Itaquaquecetuba, conduzindo um veículo com queixa de furto. Antes da abordagem policial, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na Estrada dos Índios, uma equipe visualizou um veículo, momento em que o condutor tentou se esconder ao notar a viatura.

Os agentes começaram o acompanhamento e contataram que o veículo havia sido furtado. O condutor desobedeceu à ordem de parada e percorreu cerca de 500 metros por quatro vias até estacionar.

Ainda segundo a PM, o homem havia antecedentes por receptação e tráfico de drogas, além de medidas cautelares em vigor.

O automóvel foi devolvido à vítima. O suspeito foi preso em flagrante no Distrito Policial de Itaquaquecetuba, que registrou o caso como receptação.

