Torcedor de organizada do São Paulo é detido com barras de ferro e admite intenção para confrontos

Um membro de uma torcida organizada do São Paulo foi detido neste domingo, 15, em Itaquaquecetuba, por suspeita de transportar barras de ferro e madeira, das quais, segundo ele, seriam utilizadas em eventuais confrontos com torcedores de clubes rivais. Pelo menos 38 barras de ferro e oito cabos de madeira, além de um veículo, foram apreendidos.

A Polícia Militar encontrou cerca de 150 torcedores do São Paulo, no cruzamento da Rua Piracicaba e a Rodovia Alberto Hinoto, sentido à Estação Itaquaquecetuba.

Por conta de a cidade ter registrado no passado um confronto entre torcidas, que terminou com uma morte, os policiais pediram apoio e escoltaram o grupo no caminho.

Um veículo acompanhava os torcedores e foi parado na Rua Coroados. O motorista, que é morador da Zona Sul de São Paulo, transportava os objetos e admitiu que seriam usados para confrontos durante o percurso.

Apenas o motorista foi conduzido à Delegacia Central. Os cerca de 150 torcedores seguiram para acompanharem a partida, às 19 horas, entre São Paulo e CSA, no Morumbi, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.