Vereador tem farmácia invadida e reage a assalto em Suzano

O vereador Jaime Siunte (PTB) reagiu a um assalto e lutou com o bandido durante a última segunda-feira, na Vila Amorim, em Suzano. O suspeito, de 29 anos, foi preso. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38.

Ao DS, Siunte, que assumiu o cargo este ano como suplente de vereador após o afastamento por motivos particulares do então legislador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, disse que agiu sem pensar. E recomenda que ninguém nunca reaja a um assalto.

"Foi algo espontâneo. Vi-o passando e observando cinco vezes para farmácia. Quando voltou, sai do computador e lutei com ele. Um rapaz viu e me ajudou, o desarmando. Essa seria a 25º vez que seria roubado".

Logo após ser desarmado, o suspeito foi agredido por um grupo de desconhecidos. Até o momento, ninguém foi identificado. "De repente, um monte de gente surgiu. Passaram a agredi-lo. Eu não queria, pois não podemos fazer Justiça com as próprias mãos", reforçou o parlamentar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o suspeito ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Ele teve lesões no rosto, mas não deve ter nenhuma sequela. Quanto ao crime, o bandido afirmou que apenas se manifestaria na Justiça. Ele tem passagens na polícia por tráfico de drogas.

Segurança

O petebista frisou que, ao retornar do recesso parlamentar, irá se reunir com o comando da Polícia Militar (PM). O objetivo é o de abordar questões como o aumento de policiais no município. “Além disso, temos um projeto, com a Iniciativa Privada, para poder por a nossa Guarda Municipal em motos, como outras cidades. Com isso, eles irão poder auxiliar no trabalho das polícias e, consequentemente, proporcionar maior sensação de segurança", finalizou.