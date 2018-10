1,1 milhão de eleitores retornam às urnas neste domingo em todo o Alto Tietê

Mais de 1,1 milhão de eleitores do Alto Tietê são esperados hoje para retornar às urnas para votar para o segundo turno das eleições. Eles vão escolher os próximos governador e presidente.No primeiro turno, mais de 236 mil eleitores deixaram de votar. A abstenção foi de mais de 20%.

Do total de 1.149.246 votantes, mogianos, itaquaquecetubenses e suzanenses somam 65,9% do eleitorado regional. De acordo com o índice divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve um aumento de 5,8% no eleitorado do Alto Tietê, em comparação ao número de eleitores aptos a votar em 2014, quando 1.081.988 pessoas foram às urnas.

O eleitorado de São Paulo volta às urnas para escolher o governador do Estado e o presidente da República e deve ficar atento à ordem de votação. Primeiro ele votará para governador e, após, para presidente. Em Suzano, o eleitorado de 215,8 mil vai decidir o novo presidente do País e o govrnador. Na região, as mulheres são 52,2% do total de votantes nas dez cidades.

Quanto à faixa etária dominante, a maioria tem idades entre 35 e 39 anos, seguida pelo público com 30 a 34 anos e 20 a 29 anos. Os jovens de 18 anos, que obrigatoriamente participam da primeira eleição, representam 1,5% dos eleitores na região.

Já os adolescentes com voto facultativo, com 16 e 17 anos, são 0,5% do eleitorado. Este público reduziu em quase meio por cento, com a queda de interesse de 4,9 mil jovens, em comparação a 2014. O conformismo e descrédito com o atual cenário político é apontado como um dos principais fatores de desinteresse sobre o assunto entre os adolescentes.

O grau de instrução dominante entre os eleitores do Alto Tietê é o ensino médio completo, com pelo menos 27,8% do eleitorado, o que representa 319,5 mil pessoas. Outros 24,6% têm até o ensino fundamental incompleto. Os votantes aptos com graduação no ensino superior são 6,6%, ou seja, 76,4 mil munícipes.