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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Poá

1º Bike Fest Poá reúne motociclistas, atrai grande público e fortalece calendário de eventos da

Evento promovido com apoio da Prefeitura contou com shows de rock, praça de alimentação, participação de motoclubes e presença do prefeito e da primeira-dama

28 julho 2026 - 12h51Por De Poá
Evento promovido com apoio da Prefeitura contou com shows de rock, praça de alimentação, participação de motoclubes e presença do prefeito e da primeira-damaEvento promovido com apoio da Prefeitura contou com shows de rock, praça de alimentação, participação de motoclubes e presença do prefeito e da primeira-dama - (Foto: Luan Ibraim/Secom Poá)

O 1º Bike Fest Poá transformou a região central da cidade em um ponto de encontro para motociclistas, famílias e amantes do rock no último sábado (25/07). Com apoio da Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento reuniu motoclubes de diversas cidades, shows gratuitos, praça de alimentação e grande participação do público, fortalecendo o calendário de eventos do município, incentivando o turismo e movimentando a economia local.

Realizado na Rua Vereador José Calil, o encontro contou com a participação dos motoclubes poaenses Liberty, XV Legião, Águias de Cristo, Águias Douradas, Rosas da Estrada e Profano, além de grupos de diversas cidades da região, contribuindo para um ambiente de integração e valorização da cultura do motociclismo.

O prefeito Saulo Souza prestigiou o evento acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza. Para ele, o sucesso da primeira edição demonstra o potencial do município para sediar grandes eventos culturais e de entretenimento. "O Bike Fest superou as expectativas, reunindo famílias, motociclistas e apaixonados pelo rock em um ambiente de alegria e integração. É gratificante ver nossa cidade recebendo eventos que fortalecem o turismo, valorizam a cultura e movimentam a economia local. Vamos continuar investindo em iniciativas que aproximem a população e promovam o desenvolvimento de Poá", destacou.

A programação musical reuniu as bandas Iron Maiden Prowler, Destroyer Kiss e Mítika Rock, além dos artistas poaenses Alexandre Tomate e Igor, que levaram ao público clássicos do rock nacional e internacional. Outro destaque foi a presença do icônico Eddie the Head, personagem que encantou os visitantes e se tornou um dos pontos mais procurados para fotos durante o festival.

O secretário municipal de Cultura, Paulo Barbosa, ressaltou que o resultado positivo da primeira edição reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da cultura e do entretenimento. "O grande público, a participação dos motoclubes e a excelente receptividade dos visitantes mostram que o Bike Fest já nasceu como um evento de sucesso. A Secretaria de Cultura seguirá trabalhando para ampliar o calendário de eventos e oferecer cada vez mais opções de lazer, cultura e convivência para a população", afirmou.

Além das atrações musicais, a praça de alimentação ofereceu diversas opções gastronômicas durante todo o dia, contribuindo para que o 1º Bike Fest Poá proporcionasse um ambiente de convivência para famílias, motociclistas e visitantes. O sucesso da primeira edição reforça a estratégia da Prefeitura de Poá de incentivar eventos que promovam o lazer, movimentem a economia local e fortaleçam o turismo de eventos no município.

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